Askatasuna, Ambrogio (FdI): "Nessuna trattativa, va sgomberato"

«Il 2024 del sindaco Lo Russo non poteva iniziare peggio: la trattativa in corso tra il Comune di Torino e “chi coltiva propositi di lotta armata attraverso la preordinata provocazione di contrasti con le forze dell’ordine”, come messo nero su bianco dalla Corte di Cassazione solo qualche giorno fa, è pura follia politica. Anzi, è auspicabile che rimanga nell’alveo di mera boutade da eccesso di bollicine e panettoni: la nostra posizione non cambia, chiediamo lo sgombero immediato di Askatasuna». Ad affermarlo Paola Ambrogio, senatore di Fratelli d’Italia. «Gli ammiccamenti in corso certificano, peraltro, ciò che l’amministrazione prova a nascondere da anni: una vicinanza politica e identitaria tra Askatasuna e Palazzo Civico che oggi, tra le sabbie mobili di una sinistra in crisi di consensi, emerge con rinnovato slancio. Chi tratta con Askatasuna ne è giocoforza complice. Non è certo un nobile tentativo di “istituzionalizzare” il dissenso – credo che nessuno possa ritenerlo possibile, visti gli interlocutori – ma l’ennesima tappa di una convivenza, pur forzata e a tratti tormentata, delle varie componenti del calderone dem all’ombra della Mole», conclude Ambrogio.