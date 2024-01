Lega a gettoni

Dicono che.. dopo mesi passati a criticare l’abuso dei medici a gettone negli ospedali piemontesi, il capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni, si sia improvvisamente ammutolito. Che c’entri qualcosa con la decisione di una collaboratrice del gruppo, storicamente a lui vicina, di abbinare il suo incarico part-time, pare svolto in gran parte in smartworking, con un lavoro in una nota cooperativa del settore? Ah saperlo…