AMBIENTE & POLITICA

Sacchi di carbone alla giunta Lo Russo

Amministratori torinesi nel mirino della Befana del Comitato "Salvate gli alberi di corso Belgio". Iniziativa "per sanzionare malefatte e greenwashing". Oltre al sindaco figurano tra i "cattivi" gli assessori Tresso, Foglietta, Rosatelli e Carretta

Sacchi di carbone per la giunta comunale di Torino. A depositarli, questa mattina, davanti all’ingresso di Palazzo civico, un gruppo di cittadini e attivisti del comitato Salviamo gli alberi di corso Belgio “per sanzionare malefatte e greenwashing dell’amministrazione”. Fra i principali destinatari l’assessore al Verde, Francesco Tresso, “innanzitutto – spiegano – per il progetto di abbattimento delle alberate dei corsi Umbria e Belgio"” La befana di Vanchiglietta indirizza poi la sua “punizione” per questa delibera anche all’assessora all’Ambiente, Chiara Foglietta, e al collega di giunta Mimmo Carretta per il progetto della Cittadella dello Sport al parco del Meisino. “Carbone in abbondanza” anche per l’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, in particolare per il nuovo ospedale alla Pellerina, e per l’assessore al Welfare Jacopo Rosatelli, “il cui silenzio – accusano – vale come assenso su tutti quei progetti che mirano a intercettare i fondi del Pnrr senza preoccuparsi dei danni al benessere delle persone e degli altri esseri viventi. Ovviamente – concludono – la Befana non dimentica il responsabile principale, il sindaco Stefano Lo Russo, e osservando le facce fuligginose della giunta auspichiamo che si rifaccia il look e cambi le proprie idee in fatto di buona amministrazione del verde pubblico, dalla quale al momento è ben distante”.