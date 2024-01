Deposito scorie, Provincia Alessandria convoca sindaci

È stato convocato dalla Provincia di Alessandria per mercoledì 17 gennaio alle 18,30 nell'Auditorium Marengo un incontro sui per l'installazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. Per il Piemonte le 5 aree indicate nella Carta nazionale sono tutte nell'Alessandrino. "Intendiamo approfondire, in qualità di rappresentanti degli enti locali coinvolti, insieme a tutti gli attori principali del territorio perplessità, criticità e considerazioni sul processo di studio e consultazione pubblica effettuata da Sogin Spa. Senza trascurare il tema autocandidature", spiegano in una nota il presidente della Provincia Enrico Bussalino e i sindaci Giorgio Abonante (Alessandria), Gianfranco Gazzaniga (Bosco Marengo), Gianluca Colletti (Castelletto Monferrato), Giovanni Roggero (Castelnuovo Bormida), Martino Valdenassi (Frugarolo), Lino Pettazzi (Fubine Monferrato), Rocchino Muliere (Novi Ligure), Antonio Armano (Oviglio), Paola Porzio (Quargnento), Enzo Daniele (Sezzadio). L'incontro - cui sono stati invitati Regione, parlamentari, associazioni agricole e artigiane, Camera Commercio, Confapi, Confcooperative, Comitato No Deposito Nucleare Gente del Territorio - sarà anche l'occasione per valutare l'organizzazione di prossime iniziative.