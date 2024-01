PISTOLA TRICOLORE

"Buttano giù me per salvare altri". Pozzolo ora inguaia Delmastro

"Non eravamo amici, ma fratelli. Poi è scomparso, non ci siamo più sentiti". In un'intervista al Foglio il deputato vercellese contraddice la versione del sottosegretario: "Non era a 300 metri, la verità uscirà fuori. Il colpo non è partito dalla mia mano"

“Dentro Fratelli d’Italia stanno accadendo cose strane, si cerca di uccidere me per salvare altri”. Sono queste le parole di Emanuele Pozzolo, il deputato piemontese di FdI – ora sospeso dal partito di Giorgia Meloni – coinvolto nel caso dello sparo durante la festa di Capodanno nei locali della Pro Loco di Rosazza (in provincia di Biella): un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola ha ferito il 31enne Luca Campana, genero del capo scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, l’agente Pablito Morello.

Nelle sue prime dichiarazioni Delmastro ha affermato di non essere stato presente al momento dell’esplosione, nel parcheggio lontano centinaia di metri dalla sala, non si capisce se intento a caricare l’auto con il cibo avanzato dal cenone o a gettare via la spazzatura. Ora invece Pozzolo dà una versione differente in un’intervista al Foglio. “È un momento complesso – ha detto – ma confido che la verità emerga”. Il parlamentare vercellese sostiene di non essere stato lui a sparare. La sua linea sarebbe quella di parlare solo con i magistrati, perché “esclusivamente in quella sede uscirà fuori la verità”. Durante il colloquio con il giornale, Pozzolo parla anche di Delmastro. “Andrea è come mio fratello Michele, almeno fino alla notte di Capodanno. Poi è scomparso, non ci siamo più sentiti. Non eravamo amici, ma fratelli. Però ora sembra che si voglia tutelare più una terza persona e buttare giù dalla torre me”, ha detto, non rivelando a chi si riferisca. “Andrea davanti non c’era, bisogna essere onesti. Che poi lui abbia esagerato dicendo che era a Canicattì è un’altra questione, di cui fatico a comprendere l’utilità. Non capisco perché, lui non era sicuramente un protagonista effettivo", ha aggiunto il deputato.