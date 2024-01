MAGNIFICO

Aria nuova al Politecnico, Corgnati è il nuovo rettore

Il professore, esperto di condizionamenti, succede a Saracco alla guida dell'ateneo di corso Duca degli Abruzzi. Un mandato sotto il segno della discontinuità e, forse, più concentrato sull'attività scientifica e accademica. Era il candidato del sindaco Lo Russo

È Stefano Corgnati il nuovo rettore del Politecnico di Torino. Guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni. Con 598,74 voti equivalenti espressi è stato eletto al secondo turno di votazioni, superando Juan Carlos De Martin (251,27 voti equivalenti espressi), l’unico altro candidato dopo il ritiro di Paolo Fino in seguito ai risultati del primo turno elettorale. Tra i primi a congratularsi è il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che da professore dell’ateneo è stato tra i suoi grandi elettori (non il rettore uscente che, pur tenendosi a distanza dalla competizione, pare guardasse con maggiore simpatia a Fino). “È chiamato a ricoprire un ruolo cruciale in una delle grandi eccellenze della nostra città – scrive il primo cittadino –. Per la crescita di Torino l’asse con il Politecnico è di fondamentale importanza: i progetti condivisi sono tanti e continueremo a svilupparli insieme al rettore e all'ateneo, proseguendo lungo la strada di fattiva collaborazione che abbiamo intrapreso fino ad ora”.

Corgnati, classe 1973, laureato con lode in Ingegneria Meccanica e dottore di Ricerca in Energetica, è professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale presso il Dipartimento Energia Galileo Ferraris (gruppo di ricerca Tebe) del Politecnico. Già membro del Consiglio di Amministrazione, è stato Vice Rettore alla Ricerca con il rettore Marco Gilli, ruolo poi confermato nel 2018 dal rettore Guido Saracco, con cambio di delega nel 2021 alle Politiche Interne e presidente della Delegazione di Parte Datoriale sul tavolo di Trattativa Sindacale; ha inoltre coordinato la Commissione Centri Interdipartimentali, quella Contratti-Accordi-Enti Partecipati e quella Regolamenti. Relativamente alle iniziative di Ateneo, già nel Comitato Esecutivo dell’Energy Centre e nell’Advisory Board del China Centre, è membro del Comitato Scientifico del Energy Security and Transition Lab. Corgnati ha inoltre un’esperienza amministrativa come sindaco del Comune di Livorno Ferraris (Vercelli) per due mandati, dal 2013 al 2023, e ha ricoperto numerosi incarichi in Fondazione Links (di Politecnico di Torino e Compagnia di San Paolo), Center for Circular Economy in Coffee (promosso da Fondazione Lavazza), Fondazione Centro Studi sul Federalismo di Compagnia di San Paolo, Consorzio Copernicus Academy e Consorzio Univer.

Svolge gli insegnamenti di fisica tecnica e progettazione energetica degli edifici ed è autore di oltre 450 pubblicazioni scientifiche e tecniche sui temi del comfort e della qualità ambientale indoor, degli edifici ad alta prestazione energetica e a energia zero, dei sistemi energetici per gli edifici e dell'effetto del comportamento degli utenti sui consumi degli edifici, sviluppate attraverso collaborazioni con numerose Università straniere, anche nell'ambito delle attività della International Energy Agency. È stato membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana sul condizionamento dell’aria Aicaar dal 2008 al 2013 e ha svolto diversi incarichi, tra cui quello di presidente in Rehva (Federazione Europea sul Condizionamento dell’Aria) con sede a Bruxelles. Durate il Governo presieduto da Mario Draghi, è stato nominato membro del gruppo degli esperti della Struttura per la Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture (Stemi) a supporto del Ministero della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili.