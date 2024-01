Università: Corgnati nuovo rettore Politecnico di Torino

Cambio al vertice del Politecnico di Torino. È Stefano Corgnati il nuovo rettore riuscito che è riuscito a conquistare la seconda tornata elettorale con 598,74 voti, doppiando il concorrente Juan Carlo De Martin, che si è fermato a 251,27 voti. Dopo il primo turno si era ritirato il terzo contendente Paolo Fino, Corgnati è Corgnati professore ordinario di Fisica tecnico ambientale per il dipartimento Energia Galileo Ferraris ed è stato due volte vicerettore: alla Ricerca durante il mandato di Marco Gilli e alle Politiche interne al fianco di Guido Saracco, rettore uscente. Corgnati è stato inoltre sindaco del Comune di Livorno Ferraris (Vc) e ha ricoperto numerosi incarichi in fondazioni e centri studi. Infine, durante il governo presieduto da Mario Draghi, è stato nominato membro del gruppo degli esperti della Struttura per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture.