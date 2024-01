Bando InvesTo, Fondazione Crt e Unicredit per le imprese sociali

Nasce a Torino 'InvesTo sul territorio', il bando che Unicredit e la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt dedicano all'imprenditoria sociale. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel capoluogo piemontese. Oltre cinquecento cooperative e imprese sociali della Città Metropolitana potranno candidarsi, entro il 24 aprile, con nuovi progetti con finalità sociali e d'impatto, dedicati all'istruzione, servizi sociali e disabilità, salute, rigenerazione urbana, ambiente e cultura. Ognuno dei quattro progetti vincitori riceverà un contributo fino a 30mila euro e avrà la possibilità di accedere a un finanziamento a tasso zero fino a 110mila euro, della durata di sette anni. "InvesTo - ha spiegato il segretario generale della Fondazione Crt, Andrea Varese - ha la finalità di accompagnare le imprese sociali verso l'autonomia economica. Favorisce l'avvio di iniziative con una ricaduta sociale ed economica di forte impatto, unendo strumenti della filantropia tradizionale, con l'erogazione liberale, al finanziamento bancario agevolato". "Con questo progetto - aggiunge la presidente della Fondazione Crt Cristina Giovando - la Fondazione stimola l'evoluzione delle attività del Terzo Settore verso una logica sempre più imprenditoriale, senza perdere di vista sia il sostegno ai soggetti fragili, sia i servizi. "Riteniamo di avere una responsabilità che va ben oltre il finanziamento - afferma Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit -per questo prestiamo molta attenzione ai bisogni delle comunità e vogliamo guidare il progresso economico dei territori in cui operiamo, promuovendo un futuro di prosperità condivisa".