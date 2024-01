Merlo: cattolici estranei e inutili nel Pd di Schlein

“La vicenda della consigliera regionale veneta Annamaria Bigon, sanzionata politicamente dal Pd perché non ha rispettato la disciplina di partito su un tema eticamente sensibile come il ‘fine vita’, conferma un solo elemento. E cioè, nel Pd a guida Schlein il ruolo dei cattolici democratici e popolari è pressoché nullo. Con tanti saluti al progetto originario del Partito democratico che faceva proprio della pluralità culturale al suo interno la sua vera ragion d’essere e anche la sua autentica scommessa politica. Con l’arrivo della Schlein, quel partito ha cambiato definitivamente identità, progetto e prospettiva politica. E, del tutto legittimamente, si è trasformato in un partito di sinistra massimalista, radicale e libertario. E i cattolici democratici e popolari, di conseguenza, se vogliono ancora avere un ruolo politico, culturale e programmatico, non possono che guardare politicamente altrove”. Così Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti