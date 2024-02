Grimaldi (Avs), serve legge per togliere i bambini dal carcere

"Aslan non resterà in carcere. Mamma e bambino, appena giunta l'ordinanza del gip, saranno trasferiti oggi all'Icam di Torino. Siamo ovviamente contenti, ma questo non risolve il problema. Ora è il momento di liberare tutti i bambini che a oggi, in Italia, condividono il destino di detenzione delle madri, esposti alla "sindrome da prigionia"". Lo afferma Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ieri aveva denunciato il caso durante una visita ispettiva al carcere di Torino insieme alla consigliera comunale Diena di Sinistra Ecologista. "Si sia conseguenti ora - ha aggiunto - e si ponga in discussione e non la si peggiori la proposta di legge delle opposizioni per cancellare la disumana condizione dei bambini in carcere".