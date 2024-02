Controlli a Torino nelle zone della movida, 155 identificati

Controlli congiunti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili sono stati effettuati la notte scorsa a Torino nelle aree più interessate dalla movida intorno a piazza Vittorio Veneto, in particolare in via Matteo Pescatore, via Bava, Lungo Po Cadorna, via Mazzini, via dei Mille, nel quartiere San Salvario, nella zona di Piazza Santa Giulia e dintorni. Sono state identificate 155 persone e controllati otto esercizi pubblici. Un minimarket di via Bava è stato sanzionato per avere contravvenuto a quanto previsto dal regolamento comunale per la tutela del riposo, un locale di via Matteo Pescatore è stato sanzionato per vendita di bevande alcoliche a minori, infine una paninoteca è stata sanzionata per violazioni in materia di igiene e per criticità relative alla normativa sulla sicurezza alimentare. Due clienti di un bar sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.