Città della Salute di Torino, 10 ex manager indagati per bilanci

Dieci ex manager della Città della Salute di Torino sono stati indagati dalla procura per falso ideologico in relazione ai bilanci redatti fra il 2013 e il 2022. Gli accertamenti sono stati originati da un esposto, arrivato a Palazzo di giustizia lo scorso dicembre, con cui il collegio sindacale parlava di "disordine amministrativo e contabile". Il fascicolo era stato comunque aperto nei mesi precedenti per questioni diverse. I pubblici ministeri stanno vagliando la posizione di direttori generali, direttori sanitari e direttori amministrativi che si sono succeduti nel corso del periodo preso in esame.