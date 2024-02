Dal Fabbro (Iren): "Utility generano 8,5% del pil"

“In Italia in questo momento mancano, rispetto al passato, grandi gruppi industriali capaci di generare investimenti strategici che possano portare crescita e sviluppo per il Paese. Questo ruolo spetta ora alle grandi e medie aziende partecipate a capitale misto pubblico/privato”. Ad affermarlo è Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo Gruppo Iren e vicepresidente Utilitalia nel suo intervento al convegno “Le società pubbliche tra normativa comune e tratti speciali”, in corso a Palazzo Madama di Torino.

“Le 100 maggiori utility italiane valgono oggi l'8,5% del Pil e nel 2030 le previsioni ci dicono arriveranno al 10-11% – ha proseguito Dal Fabbro –. Nel solo 2023 le stesse 100 maggiori utility hanno investito 11 miliardi di euro sui territori, con grande attenzione all'innovazione e alla qualità. Un dato in crescita del 50% rispetto al 2019. Non dimentichiamo poi che le utility generano occupazione per 150 mila addetti, contribuendo in modo significativo alla crescita economica locale e nazionale.La sola Iren nel corso del 2023 ha assunto sui territori in cui opera complessivamente oltre mille persone, con profili professionali vari e con una forte attenzione ai giovani. Infine il rilancio industriale del nostro paese passerà attraverso un dialogo trasparente, costruttivo ed efficiente tra pubblico e privato e le partecipate sono pivotali in questo disegno per un nuovo sistema paese”.