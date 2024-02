Giorno Ricordo: consigliere FdI Torino, Pd estremista

"Il Partito Democratico è ormai un partito estremista al totale traino di Sinistra Ecologista, che ormai detta la linea della sinistra a Torino. Dopo gli accordi con Askatasuna, oggi, proprio nel Giorno del Ricordo, il Pd organizza un evento dal titolo ambiguo: 'della più complessa vicenda del confine orientale' e invita come relatore lo storico negazionista Eric Gobetti". A tornare sulla polemica legata all'incontro promosso per questo pomeriggio dal Pd della Circoscrizione 5 è il capogruppo FdI in Consiglio comunale, Giovanni Crosetto. "Non c'è nulla di complesso - dice - solo una tragedia che andrebbe ricordata e riconosciuta nel rispetto delle vittime delle foibe".