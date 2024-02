Stellantis: Torino, martedì in Comune tavolo per l’auto

È convocato per martedì a Palazzo Civico un incontro che vedrà al tavolo la Città di Torino insieme alla Regione Piemonte, la Città Metropolitana, i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil Torino, Unione Industriali, Camera di Commercio, Anfia, Api Torino e i rappresentanti di Stellantis. ''Alla luce delle interlocuzioni di queste settimane - si legge nella lettera di convocazione, firmata dal sindaco Stefano Lo Russo e inviata in queste ore - e degli sviluppi in corso relativi al settore automotive e agli insediamenti produttivi Stellantis del territorio torinese viene convocato un tavolo di lavoro locale atto ad analizzare nel dettaglio la situazione e definire eventuali azioni da mettere in campo'' Un appuntamento che fa seguito alla decisione del 29 gennaio scorso dell'amministrazione comunale, su sollecitazione delle organizzazioni sindacali, di avviare, su vari settori e a più livelli, interlocuzioni per lo sviluppo industriale a livello locale. L'obiettivo è quello di condividere le future strategie per lo sviluppo industriale e la transizione ecologica di Torino e dell'area metropolitana anche a seguito dell'apprensione per il futuro occupazionale della fabbrica di Mirafiori espresso da tutte le sigle sindacali e di raccogliere le istanze del territorio anche in vista dell'appuntamento di marzo del 'Tavolo nazionale Stellantis' convocato a Roma dal Governo.