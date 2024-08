Malamovida, Cuneo estende i divieti al consumo di alcolici

Si allarga l'area della città di Cuneo dove è vietato il consumo di bevande alcoliche, 24 ore su 24, negli spazi pubblici. Al Movicentro e al quadrilatero nella zona di piazza Boves, e del Parco della Resistenza, si aggiungono l'Agorà e piazza della Costituzione, Lo prevede un'ordinanza, valida fino al 19 agosto 2025, firmata dalla sindaca Patrizia Manassero. Il provvedimento, discusso in Prefettura nella riunione del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, pone anche il divieto a tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione di vendere bevande alcoliche per asporto dalle ore 21 alle 7. "Una ordinanza contingibile e urgente di questo tipo - spiegano la sindaca Manassero, il vicesindaco con delega al Commercio Luca Serale, l'assessora alla Polizia locale Cristina Clerico - è l'esito di un percorso supportato dalle attività della Polizia Locale sul territorio, in sinergia con le forze dell'ordine territoriali, e di concerto con gli attori del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza che regolarmente sono convocati dal Prefetto. Il tema della sicurezza e del decoro in città sono una priorità".