Odori troppo forti, Salmour ordina di interrare subito il compost

Troppi odori molesti per lo sversamento nei campi di compost e fertilizzanti e la vicinanza, nel territorio di Fossano di uno stabilimento che li produce. Per questo motivo, accogliendo le segnalazioni raccolte da Arpa e Asl e dallo stesso Comune. il sindaco di Salmour (Cuneo), Roberto Salvatore ha firmato oggi un'ordinanza che impone, fino al 30 settembre compreso, l'interramento immediato nei terreni agricoli di compost e fertilizza. Il provvedimento, che tiene conto dei disagi creati dalle temperature particolarmente alte del periodo, modifica temporaneamente la norma del regolamento comunale che concede 24 ore di tempo per l'interramento dei materiali usati per la concimazione.