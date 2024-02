Donor Day della Fondazione Crt, 5 campagne per 5 enti non profit

Al via le cinque campagne di fundraising che fino al 23 marzo - il Donor Day della Fondazione Crt - raccoglieranno risorse a favore di cinque istituzioni ed enti non profit del territorio: Museo Egizio, CentroScienza, Casa Giglio, Lilt Biella e Fondazione Time2. Le 5 campagne - che vedranno protagonisti i 50 giovani studenti di Talenti per il Fundraising della Fondazione Crt e che animeranno Torino e Biella con alcuni appuntamenti di avvicinamento - si concluderanno il 23 marzo con un ricco programma di eventi. Le iniziative spazieranno dai tram contro la disinformazione di Centro Scienza alle stampanti 3D per un Museo Egizio sempre più accessibile e innovativo, dai menu per la prevenzione contro i tumori di Lilt Biella ai summer camp inclusivi della Fondazione Time2, fino ad arrivare ai workshop di tessitura per lo sportello psicologico di Casa Giglio. "Con il Donor Day scendono in campo, a fianco delle istituzioni del territorio, i giovani fundraiser che si sono formati e professionalizzati grazie alla Fondazione Crt. Quello della raccolta fondi è un settore che ha un duplice potenziale: da una parte apre a nuove opportunità lavorative, dall'altra offre vie di finanziamento alternative e sostenibili alle organizzazioni del mondo non profit". spiega il segretario generale della Fondazione Crt, Andrea Varese.