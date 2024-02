Pd pressing su Conte: campo largo in Piemonte

Elly Schlein e Giuseppe Conte prendono lo stesso aereo per Cagliari, poco prima dell’ora di cena, certi di poter festeggiare Alessandra Todde e il primo successo dell’alleanza Pd-M5s in una regione. Ma guai a leggere il volo dei due verso Cagliari come il decollo definitivo di un’alleanza in grado di cavalcare l’onda dell’entusiasmo per un insperato successo nell’isola. Tra i dem c’è chi prova ad accelerare, i contiani tirano il freno.

