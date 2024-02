Pd piemontese appeso a Conte

E ora dopo la Sardegna magari tocca aspettare l’Abruzzo. La via crucis del centrosinistra piemontese non si ferma con le urne nell’isola. Attendere pare essere l’unica strategia che il Pd riesca ad attuare. La base ribolle, sui social i commenti sono sempre più irritati nei confronti di Elly Schlein e del suo tortellino magico. Il successo di Alessandra Todde non ha galvanizzato le truppe, c’è una parte consistente della militanza dem che non festeggia se vince il Movimento 5 stelle, soprattutto in una regione in cui il Pd ha dimostrato di avere quasi il doppio dei voti. “L’esultanza per una grillina è la definitiva morte del Pd”, “Avete regalato la Sardegna a Conte!”: questo il tenore della maggior parte dei commenti sui social, mentre il leader pentastellato continua a farsi desiderare. “In Piemonte stiamo lavorando concretamente a temi e progetti ma stiamo incontrando alcune difficoltà a condividere i medesimi obiettivi con le altre forze, in particolare con il Pd. C’è un problema, un ostacolo nei progetti” ha detto ieri sera a Porta a Porta Giuseppe Conte, tenendo ancora sulle spine gli alleati/concorrenti così come sempre ha fatto, fin dall’inizio, di questa surreale trattativa.