LA SACRA FAMIGLIA

Eredità Agnelli, sul ring difesa e pm

Iniziata l'udienza al tribunale del Riesame di Torino. Gli avvocati di Elkann e del commercialista contestano i sequestri disposti dalla procura nell’ambito dell'inchiesta sui beni di Marella. Tra le carte dell'accusa le perizie sulle firme e la residenza in Svizzera

È iniziata al Palazzo di giustizia di Torino davanti al tribunale del Riesame l’udienza che dovrà valutare i sequestri disposti dalla procura subalpina nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova di Giovanni Agnelli. I legali di due dei tre indagati, John Elkann e Gianluca Ferrero, hanno presentato ricorso per “vizio di motivazione”: nella sostanza ciò che gli avvocati contestano è la pertinenza e la proporzione tra la quantità di materiale sequestrato il 7 febbraio scorso, tra atti e dispositivi elettronici, e il capo di imputazione che riguarda le dichiarazioni fiscali di Marella relative agli anni 2018 e 2019. I giudici, dunque, dovranno valutare la proporzione tra il reato contestato e il sequestro. All’udienza sono presenti i legali di Elkann, Federico Cecconi, Paolo Siniscalchi e Carlo Re, per Ferrero gli avvocati Paolo Davico Bonino e Marco Ferrero. In aula anche l’aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti Mario Bendoni e Giulia Marchetti.

La procura è stata chiamata a depositare gli atti su cui si basa il provvedimento di sequestro e ha prodotto, oltre all’esposto della figlia dell’Avvocato Margherita con le sue successive integrazioni, due annotazioni della guardia di finanza che, secondo quanto si è appreso, essenzialmente riassumono il contenuto di accertamenti svolti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'agenzia delle entrate e di altri enti.