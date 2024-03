Pd: in Piemonte verso conta interna

Quarantotto ore in attesa di qualche evoluzione. Due giorni per vedere se l’atteggiamento del Movimento 5 stelle, dopo il successo in Sardegna, fosse cambiato anche nelle altre regioni al voto, a partire dal Piemonte. Un tempo utile, secondo il segretario del Pd regionale Mimmo Rossi, per far decantare la situazione e osservarla a mente fredda. Dopodiché prendere atto e muoversi di conseguenza. Anche questo ennesimo ultimatum è scaduto e la situazione resta impantanata, in Piemonte come in Basilicata, con Giuseppe Conte che porta a spasso Elly Schlein e i dirigenti locali che bombardano i dem tanto per ribadire la loro voglia di stringere quest’alleanza. Il campo largo è diventato prima un campo minato, ora il camposanto in cui si sotterra, almeno per il momento, la dottrina di un’alleanza strutturale tra le due principali forze d’opposizione al governo di Giorgia Meloni.

