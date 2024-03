Pd-M5s: elettori favorevoli al campo largo

Mentre i capi sono ancora impegnati in una difficile trattativa a livello nazionale per il campo largo un’indicazione chiara arriva dagli elettori. Secondo la rilevazione di Emg realizzata dopo la Sardegna l’82% degli elettori del centrosinistra vorrebbero Pd e 5 Stelle sempre in coalizione per le sfide regionali del 2024.

Certo, ci sono dei lievi distinguo: se tra i Dem sono l’80% vuole Conte e Schlein insieme, il dato scende al 70% nei grillini. Differenze tra le basi emergono anche nella percezione degli effetti del risultato sardo sugli equilibri dell’opposizione. Se per il 59% dei Dem la vittoria di Alessandra Todde ha rafforzato l’asse giallorosso, solo il 45% dei grillini lo pensa. Uno scetticismo dei grillini che permane anche ribaltando la domanda: il 25% di loro crede che la conquista dell’isola possa aumentare la competizione nel campo progressista, contro il solo 18% dei democratici.

