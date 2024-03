REGIONALI: CAMPO LARGO PIEMONTE APPESO ALLA BASILICATA

Appesi pure alla Basilicata. Per provare a fare l’alleanza con i Cinquestelle in Piemonte, il Pd prima ha aspettato la Sardegna, poi lega il destino del campo largo nel frattempo diventato contianamente “giusto” all’esito del voto in Abruzzo e, come se già tutto ciò non bastasse (a ridurre la regione più importante a fanalino di coda) adesso fonti autorevoli del partito di Elly Schlein ammettono che “molto se non tutto dipenderà dall’accordo o meno” in Lucania. Menomale, vien da dire, che non si vota anche in Valle d’Aosta.

Un filo a dir poco ingarbugliato quello che appende l’agognata alleanza in Piemonte con i Cinquestelle allo scenario lucano. Quasi un nodo scorsoio all’interno del quale il Pd piemontese ha infilato il collo come si trattasse di una cravatta da matrimonio.

