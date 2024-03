A 46 anni dall'omicidio commemorato il maresciallo Berardi

Si è tenuta questa mattina a Torino la commemorazione, per il 46esimo anniversario dell'uccisione da parte delle Brigate Rosse, del maresciallo di polizia Rosario Berardi. All'istituto delle suore Carmelitane di Santa Teresa è stata celebrata una messa organizzata dall'Associazione Europea Vittime del Terrorismo, mentre in Largo Berardi, dove è posta la lapide, è stata deposta una corona di alloro. Alla cerimonia erano presenti il prefetto Donato Giovanni Cafagna, il questore Vincenzo Ciarambino, in rappresentanza del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, oltre agli assessori regionali e comunali, Maurizio Marrone e Giovanna Pentenero.