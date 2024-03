INCONTRI IN QUOTA

Missione "politica" di Elkann,

summit con Cirio al grattacielo

Top secret sul contenuto del colloquio ma la visita del rampollo dell'Avvocato ha un preciso obiettivo: cercare sponde moderate in un governo che mostra ostilità verso il gruppo. Al centro gli investimenti sull'automotive e il futuro di Mirafiori

John Elkann al Grattacielo della Regione Piemonte. Il presidente di Stellantis ha incontrato oggi il governatore Alberto Cirio per fare il punto sugli investimenti dell’azienda e soprattutto sul futuro di Mirafiori, stabilimento sul quale continua a pendere un enorme punto interrogativo. Cirio parla di “un’occasione di confronto importante sul futuro industriale di Torino e del Piemonte”. Cosa si sono detti? Per il momento top secret. Probabile che Elkann abbia voluto sondare Cirio anche sugli umori del governo nazionale verso il gruppo, a fronte dei rapporti non propriamente idilliaci con la premier Giorgia Meloni e il suo ministro Adolfo Urso. Di certo non è un bel momento per il rampollo dell’Avvocato, indagato insieme al fratello Lapo e alla sorella Ginevra nell’inchiesta avviata dalla procura di Torino sull’eredità Agnelli.