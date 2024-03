ALTA TENSIONE

"Chiauzza morto", minacce al preside che denunciò gli occupanti

Un mese fa il dirigente del liceo Einstein di Torino aveva segnalato all'autorità giudiziaria una ventina di studenti. A ottobre dello scorso anno definì "fascisti rossi" i militanti di Askatasuna che mandano "a prendersi le manganellate quattro ragazzetti sprovveduti"

“Chiauzza morto”. Questa scritta contro il dirigente scolastico del liceo Einstein di Torino, Marco Chiauzza è apparsa su un muro. A denunciarlo è lo stesso dirigente sui social, dove ha pubblicato la foto della scritta con la didascalia: “Questi sono quelli bravi, figuriamoci quelli cattivi”. Chiauzza circa un mese fa aveva denunciato gli studenti, una ventina, che avevano occupato la succursale del liceo Einstein. Era stato sempre lo stesso dirigente, a ottobre dello scorso anno, a scrivere un altro post dopo dei disordini scoppiati nel corso di una manifestazione di protesta. “I fascisti rossi di Askatasuna sono rimasti coraggiosamente nelle retrovie, pensando bene di mandare allo sbaraglio a prendersi le manganellate quattro ragazzetti sprovveduti, dopo averne opportunamente farcito le teste della loro ideologia tanto demenziale quanto stantia, non senza l’ausilio di qualche insegnante che si guadagna lo stipendio vomitando comizi durante le ore che dovrebbero essere di lezione” erano state allora le sue parole.

Non esattamente il tipo che si intimorisce. Ma il preside non si era fermato alle denunce contro gli studenti. Era passato subito al contrattacco, attivando la didattica in smart per i liceali non volevano perdere lezione: “Ci sono 600 studenti a cui è stato impedito il diritto allo studio da questi quattro delinquenti”. L’occupazione era cominciata il venerdì, al termine di una settimana di autogestione, per poi durare per tutto il weekend. Ma il lunedì mattina, quando nell'edificio erano rimasti giusto un gruppetto di studentii, la protesta si era sgonfiata. La scuola era rimasta chiusa per le pulizie il martedì, ma la didattica online era già stata attivato dal giorno prima.