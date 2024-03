Fondazione Crt e Paideia, progetto per l'inclusione nei musei

Parte la nuova edizione di "Operatori culturali per l'inclusione", progetto di Fondazione Paideia e Fondazione Crt che offre formazione gratuita sull'accoglienza a chi lavora nei musei e nel mondo della cultura, con corsi formativi gratuiti tenuti dagli educatori di Paideia con la Fondazione Crt. Sono oltre 470 le realtà tra musei, teatri, biblioteche e associazioni italiane coinvolte, oltre 1.300 operatori culturali formati, più di 135 servizi tra corsi base e di secondo livello erogati, seminari tematici, corsi di Lis, laboratori interattivi, workshop itineranti e corsi su richiesta e in dodici anni il progetto si è esteso da Torino a tutta Italia. Negli anni hanno aderito alle proposte formative operatori di grandi realtà pubbliche e piccole associazioni private. Museo Egizio, Museo nazionale del cinema, Gam e Ogr di Torino, Pinacoteca di Brera, Galleria degli Uffizi Firenze, Centro conservazione e restauro La Venaria Reale, Teatro Stabile Torino, Fondazione Musei civici Venezia, Direzione Musei Lombardia e Palazzo Ducale di Mantova sono alcuni esempi. "In questi dodici anni la Fondazione Crt, al fianco di un partner qualificato e prezioso come la Fondazione Paideia, ha contribuito a portare negli enti culturali una nuova consapevolezza dell'inclusione e dell'accoglienza, volta a garantire a tutti l'accesso alla bellezza, alla conoscenza, al patrimonio artistico" sottolinea il segretario generale della Fondazione Crt, Andrea Varese. "Il percorso formativo ed esperienziale proposto integra approfondimenti specifici relativi alla disabilità, ma insiste molto sulla promozione e sullo sviluppo di competenze relazionali utili ad accogliere tutti i pubblici, partendo naturalmente dai bisogni specifici delle persone con disabilità" aggiunge Fabrizio Serra, segretario generale della Fondazione Paideia.