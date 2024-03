Pentenero, "mi auguro di riuscire a creare un campo largo"

"Mi auguro di riuscire a rideterminare un campo largo, lasciamo le porte aperte alla possibilità di far sì che molti possano credere nel nostro progetto: ci sono sicuramente pezzi della coalizione che ci stanno osservando". Così Gianna Pentenero, incoronata oggi all'unanimità dall'assemblea regionale del partito candidata del Pd alla presidenza del Piemonte. "Rivolgo un appello ai 5 stelle - ha detto Pentenero parlando con i giornalisti subito dopo l'elezione - perché proviamo a ripartire, a riscrivere pagine insieme". "Detto questo - ha aggiunto - molto tempo è trascorso e abbiamo bisogno di essere determinati e di andare avanti. Dobbiamo fare in modo che l'armonia che un attimo fa si respirava in questa sala ci porti a ricominciare il cammino che il Piemonte aveva ben intrapreso qualche anno fa. Dobbiamo riprendere quel percorso: io credo di avere la forza necessaria e spero di riuscire a fare sì che la fetta di piemontesi che oggi sono disillusi possano tornare a votare". "Ci attende un duro lavoro - ha sottolineato - sul quale dobbiamo dimostrare la serietà e l'impegno che sappiamo tirare fuori quando le situazioni diventano complesse e difficili. La strada è in salita, questo lo sappiamo tutti, ma anche le strade in salita si possono percorrere, basta sforzare un po' di più".