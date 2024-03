Renzi, noi sosterremo Bardi, il Pd è al quinto candidato

"Noi non sosterremo Marrese. Noi stiamo a discutere delle elezioni regionali quando il mondo va a fuoco. Da politico sono più preoccupato della guerra che della Basilicata, comunque noi lì lo sosterremo Bardi che venne fatto fuori dalla guardia di finanza con un'operazione farlocca e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Lui ha governato bene, io nelle elezioni regionali vorrei che scegliessimo sulla base del candidato migliore. Il Pd non è più quello di prima, prima faceva le primarie ora sceglie un primario (Lacerenza ndr..), sono al quinto candidato. La nuova leadership dem non fa le primarie e non punta ai voti ma ai veti, io dico: 'auguri, va bene così, secondo me vince Bardi". Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi, a in Mezz'ora su Rai3 parlando delle regionali in Basilicata.