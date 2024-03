Verdi e sinistra piemontesi: "Bene Pentenero, ora unità coi 5 Stelle"

Un’apertura alla figura di Gianna Pentenero come candidata del centrosinistra arriva dai portavoce piemontesi dell'Alleanza Verdi sinistra. “Alleanza Verdi Sinistra Piemonte, resa edotta dagli organi di stampa della indicazione di Gianna Pentenero quale candidata Presidente designata unitariamente dalla Direzione piemontese del Partito democratico, nel riconoscerne le qualità umane e politiche, ribadisce il proprio indefesso e coerente impegno per la costruzione dell'unità del campo democratico-progressista, l'unica condizione capace di offrire una reale alternativa alle destre di Cirio e restituire fiducia ed entusiasmo alle cittadine e cittadini piemontesi” dichiarano in una nota congiunta la portavoce di Sinistra ecologista Fiammetta Rosso e il portavoce dei Verdi piemontesi Mauro Trombin. “Rivolgiamo pertanto un nuovo appello al M5S a lavorare insieme per fermare la distruzione del servizio sanitario pubblico, il crollo dei salari, per avviare davvero una riconversione ambientale sostenibile per tutte e tutti. Serve più unità e coraggio tutti insieme!”, concludono Rosso e Trombin.