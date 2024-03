Salizzoni social

Dicono che… forse debba cambiare il suo social media manager. Hanno un che di greve le battute a cui ultimamente si lascia andare (il profilo di) Mauro Salizzoni su facebook e pare evidente che non sia lui l’autore. In tanti le hanno notate e sulle chat dei più perfidi esponenti del Pd già girano gli screenshot. Intanto sul chirurgo, mago dei trapianti di fegato, impazzano voci rispetto alla sua possibile ricandidatura a Palazzo Lascaris: l’ultima è che Igor Taruffi, plenipotenziario di Elly Schelin, specializzato in sfracelli elettorali assieme al socio Davide Baruffi, per agevolare il compromesso su Gianna Pentenero nell’assemblea di sabato, abbia assicurato ai consiglieri regionali (tutti schierati con Daniele Valle) che Salizzoni non sarà in lista. Tolto un competitor, ci sarà un posto in più. E pazienza se questo vuol dire tanti voti in meno (cinque anni fa aveva preso 18mila preferenze) per il partito Tafazzi, dove ognuno salva se stesso.