Lo Russo, candidatura Pentenero ha permesso al Pd di compattarsi

"La candidatura dell'assessora Pentenero è un punto che ha permesso al Pd del Piemonte di compattarsi. Ovviamente la costruzione del programma e della coalizione dovranno completare il quadro con cui andremo alle Regionali e credo che nelle prossime settimane sarà anche più chiaro tutto questo. Naturalmente qualora le cose andassero come sembra e ci auguriamo, l'effetto sulla Giunta comunale sarà la necessaria sostituzione e ce ne occuperemo". Così, nella diretta radiofonica del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla scelta dell'esponente della sua giunta come candidata Pd per la presidenza della Regione. Sul definitivo tramonto di un campo largo col M5s, "io prendo atto delle dichiarazioni. - commenta Lo Russo - A me sembra che l'importante sia dare un segnale ai piemontesi di una competizione elettorale che punti al merito delle questioni, sia chiara, leggibile, anche tra opzioni politiche diverse sulle grandi questioni regionali. Penso che oggi i cittadini si attendano dalla politica responsabilità, toni corretti, non gridati, e di capire con chiarezza cosa vuol dire votare una coalizione o un'altra rispetto ai grandi temi". Dal sindaco arriva poi un appello ad andare a votare, "un diritto per cui molti hanno pagato prezzi importanti per garantircelo, anche con la vita. E in questo senso credo sia anche un dovere usare questo piccolo elemento, che ha però una grandissima importanza, e spero davvero che queste siano elezioni molto partecipate".