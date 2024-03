Stellantis, contratti di solidarietà per 968 per tutto il 2024 a Mirafiori

Contratto di solidarietà, fino al termine dell'anno, per tutti i lavoratori, 968, che nello stabilimento Mirafiori di Torino sono dedicati alla produzione dei modelli Maserati.Lo ha annunciato questa mattina Stellantis ai sindacati Mirafiori. "A questa notizia - rivela la Fismic - si aggiunge una ulteriore fermata su 500bev, dal 25 marzo al 2 aprile, determinata dalla mancanza di commesse". Sara Rinaudo, segretario territoriale Fismic Confsal di Torino, evidenzia che si tratta "di una notizia preannunciata che sottolinea però la necessità impellente di nuovi modelli. Non possiamo continuare a vedere un aumento degli ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà a Mirafiori, sito che viene invece definito dalle ultime dichiarazioni di Tavares come un pilastro di Stellantis in tutta Europa". "Pur apprezzando le dichiarazioni - continua Sara Rinaudo - abbiamo bisogno di fatti concreti che aiutino i lavoratori a non incorrere in diminuzioni delle retribuzioni e a non vivere in un'incertezza sul futuro occupazionale. Ribadiamo che l'attività di produzione a Mirafiori deve rifiorire.