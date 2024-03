Vercelli, un altro nome sulla Scheda

Dicono che… le trattative siano tuttora in corso e che a Vercelli i cosiddetti “poteri forti” non si siano rassegnati alla candidatura dell’82enne Roberto Scheda, messo in campo dal centrodestra, formazione considerata ampiamente favorita dai pronostici. Tra i più attivi ci sarebbe Fernando Lombardi, eminenza grigia in città, già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli dal 2011 al 2020, e a lungo nei cda di Cr Asti e Ream e, prima ancora, di Biver Banca. Proprio lui sarebbe a capo di un gruppo di pressione incaricato di sondare altre strade, a partire da una disperata conferma dell’uscente Andrea Corsaro, sostanzialmente scaricato da tutti i partiti. E tra i nomi che hanno (ri)preso a circolare ci sono quelli del presidente della Provincia, Davide Gilardino, e del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, entrambi di Fratelli d’Italia. La questione è intricata al punto da essere arrivata sul tavolo romano del plenipotenziario di Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli che venerdì riceverà i segretari regionale e provinciale del suo partito per fare il punto.