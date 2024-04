Regionali: Pentenero, "stupisce la posizione dei Moderati"

La posizione dei Moderati, nella maggioranza di centrosinistra in Comune e orientati verso il sostengo ad Alberto Cirio alle regionali, "mi stupisce molto, più per una questione di coerenza rispetto a una serie di temi". A dirlo, a margine dell'inaugurazione del nuovo Punto informativo unificato della Città, la candidata del centrosinistra, l'assessora comunale Gianna Pentenero, interpellata sul tema. "Non sempre le operazioni sono strategiche, pagano", dice Pentenero che invita quindi "a fare una riflessione in questi termini. Ci sono degli aspetti più legati ai contenuti che vengono prima rispetto alle strategie - aggiunge -. Non pensiamo che le persone non leggano questi aspetti, li leggono". Quanto alla formazione di una lista della presidente precisa che "lista del presidente sono tutte quelle liste civiche che saranno a supporto delle liste che i partiti stanno realizzando. Cioè quelle liste - spiega -, almeno due, che sono a supporto della mia candidatura e che hanno un riconoscimento all'interno del mondo civico. Abbiamo una grande esperienza, che si è consolidata negli anni - conclude - che ha visto oggi mettere insieme due esperienze del civismo di Torino e della regione, l'ex lista Monviso Solidale e Torino Domani, e poi abbiamo i partiti che compongono il centrosinistra".