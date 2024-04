PALAZZO LASCARIS

Cirio c'è, ma è di cartone

Smargiassata del Movimento 5 stelle nei confronti del governatore desaparecido. Martinetti indossa la sua maschera "così almeno si fa vedere nell'ultima seduta". In un anno e mezzo ha marcato visita al 94% delle votazioni. Presidente missing

Di sicuro una cosa non si può dire: che non lo si vede neanche in fotografia. Infatti almeno in foto Alberto Cirio è comparso nell’ultima seduta del Consiglio regionale. Il governatore del Piemonte, si sa, è piuttosto restio a partecipare all’estenuanti quanto (spesso) inconcludenti adunate del parlamentino piemontese, meglio andare a caccia di voti tra fiere e proloco, soprattutto ora che le urne si avvicinano.

Così per averlo almeno l’ultimo giorno il Movimento 5 stelle ha deciso di farselo in casa un Cirio. A indossare la mascherina di carta è stato il consigliere pentastellato Ivano Martinetti sotto gli occhi stupiti e pure un po’ divertiti del presidente Stefano Allasia, mentre il numero due della giunta Fabio Carosso immortalava il momento. Nell’ultimo anno e mezzo Cirio ha marcato visita in 55 sedute su 62, con un tasso di assenteismo dell’89%. Ancora più alto se si tiene conto delle votazioni saltate, il 84% del totale. Insomma, un presidente missing.