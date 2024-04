OBITUARY

Morto Falcone, primo sindaco M5s in Piemonte

Se n'è andato improvvisamente ieri sera, a 57 anni. Nel 2015 era stato eletto alla guida di Venaria, di lui si parlava come candidato alle Europee. Il ricordo di Conte e di Appendino: "La notizia della sua scomparsa sconvolge chiunque lo abbia conosciuto"

Stroncato da un malore è morto ieri sera a 57 anni l’ex sindaco di Venaria, Roberto Falcone. Era stato il primo sindaco piemontese di M5s, eletto nel 2015. A ricordarlo sui social il presidente del partito, Giuseppe Conte, e la vicepresidente Chiara Appendino. “Apprendo con dolore della scomparsa di Roberto Falcone, primo sindaco del Movimento Cinque Stelle Piemonte, nel comune di Venaria – scrive l’ex premier – il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e i suoi cari in questo momento di grande dolore”. '”Fa talmente male da non volerci credere – sottolinea Appendino – Roberto Falcone non è stato solo il primo sindaco M5s del Piemonte, è stato un amico pieno di energia e di voglia di fare politica e la notizia della sua scomparsa sconvolge chiunque lo abbia conosciuto”. Una morte improvvisa proprio mentre si parlava di lui come candidato alle Europee di giugno.

Completati gli studi tecnici in informatica, nel 1986 ha lavorato prima alla Provincia di Torino, e a seguire due anni dopo in Ibm dove ha ricoperto diversi ruoli, quali people manager, sales specialist, system engineer e project manager su progetti di sicurezza informatica con competenze e responsabilità a livello nazionale e internazionale. Nato a Torino nel 1966, si è trasferito a Venaria Reale nel 1996, dove risiedeva con la moglie Alessandra e i due figli Francesca e Davide. Nel 2015 dopo oltre 5 anni di attivismo nel Movimento, vince le elezioni amministrative, diventando sindaco, il primo piemontese del Movimento 5 Stelle, aprendo la strada all’elezione di Chiara Appendino a sindaca di Torino nel 2016 e ai parlamentari nella successiva tornata elettorale.