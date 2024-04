Crotta da Pichetto

Dicono che… il sodalizio si fosse saldato negli anni in cui Gilberto Pichetto era assessore al Bilancio della Regione Piemonte. In una legislatura disastrata, quella di Roberto Cota presidente, all’allora “omino coi baffi” spettò l’arduo compito di rimettere in sesto i conti di un ente che stava per essere travolto da Rimborsopoli ed era sommerso dai debiti. È lì che Stefania Crotta, oggi direttore del settore Ambiente, ha affiancato Pichetto e il rapporto fu tale che da quando è stato nominato ministro lui ha fatto di tutto per portarsi anche lei a Roma. Pare che finalmente ci sia riuscito: il decreto del ministero, infatti, c’è già e ora si attende solo la registrazione della Corte dei Conti perché sia esecutivo. Ci vorranno circa un paio di mesi, il tempo delle europee e del successivo rimpasto di governo ventilato informalmente da Giorgia Meloni. Chissà se davvero, come dicono i maligni, la dottoressa Crotta approderà nella Capitale giusto in tempo per aiutarlo a fare gli scatoloni.