URNE VIRTUALI

La lista di Renzi e Bonino non tira. Pd sotto il 20%, FI supera la Lega

La Supermedia settimanale conferma al primo posto FdI, seppur in leggero calo. M5s stabile al 16% pare non approfittare del momento di difficoltà della Schlein. Gli Stati Uniti d'Europa meno della somma dei partiti. Ma la campagna elettorale è solo agli inizi

Fratelli d’Italia è sempre al primo posto ma segna un nuovo record negativo. Il partito della premier continua a perdere terreno – due decimi solo nelle ultime due settimane – e ora nella Supermedia Agi/Youtrend è accreditato del 27,2% dei consensi: si tratta del punto più basso da quando si è insediato il governo guidato da Giorgia Meloni. Numeri ben lontani dai picchi superiori al 30% registrati a fine 2022 e al 30,4% di poco più di un anno fa, marzo 2023.

Supermedia partiti

FdI 27,2% (-0,2)

Pd 19,8% (-0,2)

M5s 16,3% (=)

FI 8,5% (+0,3)

Lega 8,2% (=)

SUE 4,7% (-1,0*)

AVS 3,9% (+0,2)

Azione 3,7% (+0,2)

Libertà 2,0% (nuovo)

PTD 1,8% (nuovo)

NM 0,9% (-0,1)

* La variazione della lista Stati Uniti d’Europa è calcolata rispetto alla somma di Italia Viva (3,1%) e +Europa (2,6%) rilevata il 4 aprile.

Cresce, seppur poco rispetto alle attese dei suoi vertici, Forza Italia, diventata seconda forza della maggioranza. Alla vigilia del consiglio nazionale, in cui sarà ufficializzata la candidatura del segretario e vicepremier Antonio Tajani alle Europee, gli azzurri rosicchiano tre decimi, salgono all’8,5% e superano la Lega che resta ferma all’8,2%. Un sorpasso poco più che simbolico, ovviamente, ma che registra una tendenza.

Brutte notizie per Elly Schlein che vede il suo Pd flettere di due decimali e rimanere inchiodato sotto al 20%. Nessun movimento invece dall’altro lato del campo largo, con il M5s di Giuseppe Conte fermo al 16,3%. A quindici giorni dal primo rilevamento, arrivano invece segnali preoccupanti per Emma Bonino e Matteo Renzi: la lista Stati Uniti d’Europa perde addirittura un punto percentuale rispetto alla somma dei due partiti e dal 5,7% rilevato a ridosso del lancio precipita al 4,7%, con la soglia dello sbarramento per Bruxelles che a questo punto non è più blindata. Un fenomeno già evidenziato qualche giorno fa dal sondaggio BiDiMedia realizzato in esclusiva per lo Spiffero sulla Circoscrizione Nord Ovest. I prossimi rilevamenti aiuteranno a capire se si tratta di piccole scosse di assestamento o di una potenziale bocciatura dell’alleanza. Guadagnano invece due decimi ciascuno, ma restano – di poco – sotto all’obiettivo del 4%, sia Avs (ora al 3,9%) sia Azione (3,7%).

La Supermedia Agi/Youtrend è elaborata sulla base di una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La comparazione viene effettuata sui dati della Supermedia rilasciata due settimane prima. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 4 al 17 aprile, è stata effettuata il giorno 18 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demopolis (data di pubblicazione: 9 aprile), EMG (5 aprile), Eumetra (11 aprile), Euromedia (9 aprile), Ixè (12 aprile), Piepoli (11 aprile), Quorum (15 aprile), SWG (8 e 15 aprile) e Tecnè (6 e 13 aprile).La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.