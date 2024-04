I Venerdì di Pentenero

Dicono che… si stia rivelando molto più arduo del previsto il lavoro di scouting di Gianna Pentenero per trovare candidati della cosiddetta società civile con cui rimpinguare le liste del centrosinistra in vista delle regionali in Piemonte. Dopo vari dinieghi, ora ci starebbe provando con i Fridays for future che venerdì sono tornati a sfilare per il centro di Torino. Tra i nomi che circolano per una possibile candidatura c’è quello di Luca Sardo, ma soprattutto di Andrea Borello, originario di Caselle, da anni militante nelle associazioni giovanili per il clima, premiato come "Cittadino europeo 2021" per il suo impegno, anche nella Croce Rossa. Per loro si tratterebbe di una candidatura di testimonianza con possibilità prossime allo zero di essere eletti, per il Pd il tentativo disperato di raccattare qualche voto in quel mondo di giovani idealisti che in quel partito vedono poco più di un comitato elettorale che va a bussare alla loro porta solo in vista delle elezioni.