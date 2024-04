Europee: Lo Russo, non commento nome Schlein su scheda

"Non commento questioni che non riguardano la giornata di oggi". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo risponde ridendo, ai cronisti che chiedevano se fosse d'accordo con l'idea di Ely Schlein di mettere il proprio nome sul simbolo del Partito Democratico per le Elezioni Europee, parlando a margine dell'incontro "Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri", in corso a Milano.