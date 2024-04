URNE VIRTUALI

Forza Italia sorpassa la Lega (ma restano sotto il 10%)

Nella settimanale Supermedia dei sondaggi si allunga, seppur di poco, la distanza tra Tajani e Salvini. Nel centrodestra FdI saldamente in testa, addirittura in crescita. Pd tocca il 20, M5s stabile al 16. Deludente, per ora, la lista Stati uniti d'Europa

Le elezioni regionali in Basilicata sono alle spalle e a un mese e mezzo dalle europee e dalle regionali in Piemonte, la Supermedia Agi/YouTrend dei sondaggi mostra Fratelli d’Italia saldamente al primo posto, addirittura in aumento, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga leggermente il divario tra Forza Italia e Lega (ora di quasi mezzo punto) dopo il sorpasso messo a segno dal partito di Antonio Tajani nelle scorse settimane. Entrambi però restano al di sotto del 10%. Si accende la sfida per superare la soglia di sbarramento: Azione, Stati Uniti d’Europa e Alleanza Verdi/Sinistra sono tutti e tre racchiusi in meno di un punto a cavallo della soglia del 4%: da registrare l’ancora scarso appeal della lista europeista battezzata da Emma Bonino e Matteo Renzi, di certo sotto le aspettative. Stentano a decollare le new entry, Libertà di Cateno De Luca e Pace Terra Dignità di Michele Santoro, entrambe intorno al 2%.

SUPERMEDIA LISTE

FdI 27,6% (+0,3%)

Pd 20,1% (+0,2%)

M5s 16,3% (=)

Forza Italia 8,5% (+0,1%)

Lega 8,1 (-0,1%)

Stati Uniti d'Europa 4,6% (-0,6)

Verdi/Sinistra 4,0% (+0,2%)

Azione 3,8% (+0,2%)

Libertà 2,1% (=)

Pace Terra Dignità 1,8% (-0,1%)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 44,2% (-0,8%)

Campo largo (Pd + M5s +Avs) 40,5% (+0,4%)

Centro liberale (Stati Uniti d’Europa + Azione) 8,4% (-0,4%)

Altri 6,9% (+0,8%)

NOTA: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (11 aprile 2024). La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dall'11 al 25 aprile, è stata effettuata il giorno 26 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 20 aprile), Euromedia (25 aprile), Ipsos (20 aprile), Noto (18 aprile), Piepoli (19 aprile), Quorum (22 aprile), SWG (15 e 22 aprile) e Tecnè (13, 20 e 22 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.