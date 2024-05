Sindaci per Pentenero (tranne uno)

Dicono che… finalmente sia riuscita a smuovere i sindaci di centrosinistra che fino a questo momento l’hanno lasciata da sola a far campagna elettorale. Almeno quasi tutti. Alla presentazione del programma di Gianna Pentenero, per le regionali del Piemonte, ci saranno infatti il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, con tutto il suo entusiasmo, la collega di Cuneo Patrizia Manassero, che è appena riuscita a evitare la crisi di maggioranza nella sua città, dopo le tensioni sulle nomine nella Fondazione Crc, quello di Novi Ligure Rocchino Muliere e di Settimo Torinese Elena Piastra. L’appuntamento è domenica alle 10 all’Environment Park di Torino, ospiti del presidente Mimmo Portas, nominato da Lo Russo e poi passato armi e bagagli con Alberto Cirio. Special guest Stefano Bonaccini, cui spetterà lo scontato compito di spiegare come si sconfigge il centrodestra (ma qui più che un'impresa serve il miracolo). Ha dato buca, invece, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, l’unico in Piemonte a essere stato eletto grazie a un’alleanza con il M5s: una presenza che forse sarebbe stata vissuta come una beffa.