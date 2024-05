PALAZZO CIVICO

Assessore in divisa per la "Sicurezza" di Lo Russo

Il sindaco di Torino ha nominato il successore di Pentenero. Si chiama Marco Porcedda, è un tenente colonnello dei Carabinieri. Ha due lauree, una passione per le lingue ed è sconosciuto ai più. Alla vicesindaca Favaro le deleghe al Lavoro

Un assessore in divisa per Stefano Lo Russo. È Marco Porcedda il nuovo titolare delle deleghe a Lavoro e Sicurezza del Comune di Torino, dopo le dimissioni di Gianna Pentenero, candidata alle regionali in Piemonte. Ad annunciarlo è il sindaco che lo presenterà alla stampa lunedì 20 maggio.

Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri, nato a Ragusa il 23 aprile 1980, sposato e con due figli, inizia la carriera militare a 16 anni, quando supera l’iter selettivo per frequentare la Scuola Militare Teulié di Milano, al termine della quale vince anche il concorso per l’Accademia Militare di Modena come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Lavora a Torino già agli inizi degli anni Duemila per alcuni tirocini formativi, ma il primo incarico operativo è nel 2004 al Castello di Moncalieri presso il Primo Battaglione “Piemonte”, dove gestisce le attività esterne di Ordine Pubblico sia in territorio piemontese che nel resto del nord-ovest. Dopo una parentesi di sei mesi come Comandante della Polizia Militare della base di Nassiriya, in Iraq, si sposta a Pinerolo in occasione delle Olimpiadi, Parolimpiadi e Universiadi di Torino 2006. Nel 2007 viene impiegato a Girifalco, in Calabria, dove per 3 anni comanda la Compagnia Carabinieri per poi rientrare in Piemonte nel 2010 come Capo Ufficio presso il Comando Provinciale di Cuneo. Nel 2012 torna a Torino come Vice Comandante del Nucleo Radiomobile fino al 2014, quando assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale. Nel 2016 viene individuato come Dirigente e Coordinatore Italiano del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogane di Modane, centro internazionale interforze tra l’Italia e la Francia, alle dipendenze del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia unitamente ad Europol ed Interpol. Da settembre 2023 ad oggi è stato il Comandante del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Torino (con competenza su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) dove ha iniziato un percorso di rinnovamento e innovazione nell’ambito della Tutela del Made in Italy nel settore Agroalimentare con progetti ed approfondimenti tecnologici sul monitoraggio della filiera produttiva attraverso la tecnologia blockchain. Appassionato di lingue straniere e nuove tecnologie, dopo la laurea in Giurisprudenza nel 2004 e quella in Scienze della Sicurezza nel 2005, ha approfondito diversi percorsi di formazione anche post-universitaria sulla Sicurezza Interna ed Internazionale, su Cybersecurity, Security Management e Leadership oltre ad aver partecipato in qualità di relatore a vari eventi in tema di sicurezza ed innovazione tecnologica.

Al nuovo assessore vengono assegnate le deleghe in precedenza affidate alla vicesindaca Michela Favaro relative a Legalità, Servizi generali ed economato, Contratti ed appalti insieme quelle precedentemente di competenza dell’assessora uscente di Polizia municipale e Politiche per la sicurezza, Sistemi informativi e cybersecurity. Favaro assumerà ora le deleghe a Lavoro, formazione professionale, attività produttive e sviluppo, Rapporti con il sistema carcerario e Sicurezza sul lavoro in ambito comunale e nei rapporti con gli enti competenti e interessati, precedentemente assegnate all’assessora uscente insieme a quelle di nuova istituzione alla Partecipazione e al Comitato Unico di Garanzia.