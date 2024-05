PALAZZI ROMANI

Crosetto verso le dimissioni. Dall'ospedale

Stanno migliorando le condizioni del ministro, ricoverato da ieri sera al San Carlo di Nancy a Roma. Dopo aver trascorso una notte "tranquilla" è stato sottoposto a una serie di esami per la pericardite. Tanti messaggi di pronta guarigione

Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono in continuo miglioramento. Dopo aver passato una notte tranquilla al San Carlo di Nancy a Roma, è stato sottoposto ad accertamenti di routine. Al ministero spiegano che “sebbene il quadro clinico e gli esami effettuati in corso non destino alcuna preoccupazione, il ministro rimarrà ancora qualche giorno in ospedale, solo per ragioni di precauzione. Il team medico ha, infatti, deciso di prolungare il ricovero fino alla fine della settimana. La decisione è stata presa solo per assicurare un completo e sicuro recupero del ministro”.

Ieri sera Crosetto aveva lasciato anzitempo il Consiglio supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. Il ministro meloniano era stato ricoverato d’urgenza già lo scorso febbraio. In seguito a un forte dolore al petto, infatti, si era presentato al pronto soccorso dello stesso ospedale della Capitale. In seguito al ricovero a Crosetto era stata diagnosticata una lieve pericardite – un’infiammazione alla membrana del cuore – che non aveva provocato danni cardiaci. Crosetto, 61 anni, aveva già avuto alcuni problemi cardiaci nel 2013.

Innumerevoli, e bipartisan, i messaggi di pronta guarigione arrivati dagli schieramenti politici, da Matteo Salvini a Carlo Calenda, da Carlo Calenda a Francesco Lollobrigida. “Forza Guido”, ha scritto su X la premier, Giorgia Meloni. “Vorrei ringraziare tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che in queste ultime ore mi hanno inviato messaggi di amicizia, vicinanza e affetto”.