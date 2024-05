URNE VIRTUALI

Meloni cresce, Schlein cala, Conte stabile. Azione e Stati Uniti d'Europa a rischio

Ultimo sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 prima del silenzio. FdI supera di nuovo il 27%, mentre tra Lega e FI è duello serrato. Scende leggermente il Pd, M5s al 16%. Ecco le simulazioni sulla presenza italiana nel prossimo Parlamento europeo

Mancano poco meno di due settimane alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno e nelle intenzioni di voto degli italiani Fratelli d’Italia torna a crescere e supera di nuovo il 27%. Cala invece il Partito Democratico (-0,4%), mentre il M5s rimane stabile intorno al 16% (15,9%: -0,2%). Lega (9%) e Forza Italia (8,5%) continuano la loro corsa per attestarsi come seconda forza del centrodestra, crescendo entrambe (rispettivamente +0,7% e +0,5%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24.

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi Sinistra cresce (+0,5%) avvicinandosi al 5% (4,9%), mentre i due partiti dell’ex Terzo Polo rischiano di finire entrambi sotto la soglia d’elezione del 4%: tonfo di Stati Uniti d’Europa (-0,6%) che scende al 4,1%, Azione flette leggermente (-0,1%) e torna al 3,9%: con questi dati sarebbe fuori dal Parlamento europeo. Tutte lontanissime dalla soglia di sbarramento le altre forze, guidate da Pace Terra Dignità (1,9%) la lista promossa dal giornalista Michele Santoro.

Secondo le simulazioni di Quorum/YouTrend, Fratelli d’Italia potrebbe ottenere 23 seggi al Parlamento europeo. Seguirebbero il Pd con 17 seggi, il M5s con 13, la Lega 8, Forza Italia 7, Alleanza Verdi-Sinistra 4, Stati Uniti d’Europa 3 e SVP 1. Nessun seggio invece per Azione. Sulla base di questa proiezione, nel giro di 10 anni – dal 2014 al 2024 – Fratelli d’Italia è passata dall’essere fuori dal Parlamento europeo ai 6 seggi del 2019 fino ai possibili 23 di oggi. Il trend del Pd è invece in calo con 31 seggi nel 2014, 19 nel 2019 e 17 nel 2024. Altalenante la Lega con 5 seggi nel 2014, 29 nel 2019 e 8 nel 2024.