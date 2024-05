PARTECIPATE

Lo Russo vince la battaglia di Amiat, manager di Torino per l'azienda rifiuti

Arriva da Iren Energia il nuovo amministratore delegato di Amiat, l’azienda che si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti a Torino. È Enrico Clara, ingegnere di Torino, classe 1968. Sostituisce Gianluca Riu con cui ha condiviso gli anni dell’Università: insieme hanno scritto la tesi con cui si sono laureati in Ingegneria Elettrotecnica.

L’avvicendamento era nell’aria da tempo, da quando Iren aveva scelto Riu per gestire l’operazione Egea fino al closing, per poi mettere nelle sue mani la multiutility albese nella delicata fase d’integrazione all’interno del Gruppo. Con la nomina di Clara il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ottiene che la guida di un’azienda strategica rimanesse in mani torinesi; logiche territoriali e non quelle spartitorie che, in ossequio a una sempre maggiore balcanizzazione di Iren, spingevano per un manager di Iren Ambiente (la business unit che controlla Amiat) e quindi di estrazione emiliana.

Amiat ha un fatturato di quasi 220 milioni di euro e utili per 13 milioni (al 31 dicembre 2022). Ha oltre 1.600 dipendenti. Raccoglie ogni anno 400 milioni di tonnellate di rifiuti, poco più della metà (212 milioni) vengono differenziati, i restanti 185 milioni vengono invece smaltiti attraverso l’inceneritore del Gerbido, anch’esso di proprietà di Iren.