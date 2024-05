Cirio, per il Terzo Settore bandi pluriennali e non più annuali

"Se sarò io a governare questa Regione, per gli enti del Terzo Settore farò i bandi triennali, come per la cultura. La nuova legge regionale ce lo consente: non obbligheremo più gli enti a mettersi in coda tutti gli anni". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto all'incontro organizzato oggi a Torino dal Forum del Terzo Settore. Al dibattito sono presenti anche le sfidanti Gianna Pentenero, Sarah Disabato, e Francesca Frediani. "La nuova legge regionale sul Terzo Settore - ha spiegato Cirio - va nella direzione di prevedere un sistema di bandi che superi l'annualità di pubblicazione per attivare forme di bando pluriennali in modo da permettere agli enti di pianificare la loro attività. Con i regolamenti attuativi della legge regionale nuova, che dobbiamo scrivere insieme, dobbiamo rendere esplicito questo: mettere a gara in modo trasparente i soggetti che si siedono intorno al tavolo, ma una volta individuati con un meccanismo chiaro ad evidenza pubblica, le risorse dovranno essere garantite per più anni, in modo da assicurare una programmazione più certa. La Regione già lo fa sulla cultura credo che sia opportuno anche vista la delicatezza dei temi trattati, specie sull'assistenza alle persone non autosufficienti". "Il Terzo Settore - ha aggiunto - in Piemonte è fondamentale, lo dimostrano in numeri. Nella recente legge regionale c'è un pezzo di soluzione ai problemi, dovremo ora lavorare insieme sulla sua attuazione".