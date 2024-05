Tavares, con cinesi dobbiamo competere, non serve isolarsi

"Non c'è tempo da perdere quando i cinesi bussano alla porta, il tempo è una questione centrale in Europa e negli Usa. Non si può fermare la competizione". Lo ha sottolineato l'a.d di Stellantis Carlos Tavares durante la quarantesima Annual Strategic Decision Conference di Bernstein. "In Europa si sta scegliendo un protezionismo che ostacola la concorrenza, ma se si sceglie di non gareggiare è evidente che si perderà. Non si può isolare un Paese dal resto del mondo, perché stare in una bolla rende più poveri. Se non saremo in grado di competere i cinesi vinceranno. Potremmo guadagnare tempo, ma ci giocheremo il futuro", ha detto.